Pedro Burns se subió al podio del Open Shimano en Ecuador

Una emocionante jornada tuvo el ciclista nacional Pedro Burns, tras quedarse con la plata en la segunda parada latinoamericana del Open Shimano en Cuenca, Ecuador, una de las competencias de downhill más reconocidas a nivel mundial.

El atleta de Red Bull demostró por qué es uno de los mejores de la región cuando de descenso se trata, quedándose con un sólido segundo lugar y sobreponiéndose a una descoordinación técnica que lo dejó sin su bici de Descenso.

"Súper contento. El año pasado gané y obviamente ahora me hubiese gustado defender ese primer lugar, pero no me llegó la bici de Descenso así que debí competir en una de Enduro. Cambiaron la pista, haciéndola incluso más "deachera", lo cual fue muy duro tanto para mi bicicleta como para el cuerpo. Fue muy exigente y había un muy bien nivel, estaban los mejores de Latinoamérica. Mi segundo lugar fue muy apretado, así que feliz con este resultado", comentó Burns, quien marcó un tiempo de 2:52:264, rozando el primer lugar obtenido por el ecuatoriano Santiago Vázques, con 2:51:704.

El Open Shimano es el campeonato de Downhill más importante de Sudamérica, que desde 2008 ha contado con la presencia de más de 3.800 corredores, 10 países representados y 17 circuitos diferentes.