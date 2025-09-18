La venta de entradas para el Mundial de Ciclismo de Pista Chile 2025 es todo un éxito

A poco más de un mes del inicio del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025, el interés del público crece día a día dado que según los últimos reportes, ya se han vendido cerca del 37 por ciento de las entradas dispuestas para la Sesión 1 (mañana) y un 56 por ciento para la Sesión 2 (tarde), lo que refleja la alta expectativa que despierta la cita planetaria que se realizará entre el 22 y 26 de octubre en el Velódromo de Peñalolén.

El sábado 25 se perfila como el día más concurrido hasta ahora, con la mayor cantidad de tickets vendidos, mientras que la jornada de domingo también muestra una alta demanda en ambas sesiones.

En paralelo, los abonos generales tuvieron una excelente acogida: 236 personas aseguraron su presencia en todas las jornadas a través de las tres etapas de venta (preventa 1, preventa 2 y abono general).

Cada una de estas instancias contó con compradores, consolidando el interés del público nacional por vivir esta experiencia única en Chile.

El Mundial reunirá a más de 350 ciclistas de 49 delegaciones, entre ellos campeones olímpicos y mundiales como Harry Lavreysen, Campbell Stewart, Matthew Richardson, Taky Marie-Divine Kouamé, Amalie Dideriksen y Kevin Quintero, junto a la Selección Chilena de Ciclismo en Pista.

Las entradas están disponibles en Ticketplus.