Pentacampeón olímpico Harrie Lavreysen competirá en Chile para el Mundial de Ciclismo de Pista

A menos de dos meses del inicio del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025, las buenas noticias no paran de llegar dado que este miércoles se confirmó la presencia del neerlandés Harrie Lavreysen, quíntuple campeón olímpico y el pistero más ganador en la historia de los mundiales, con 16 oros en keirin, velocidad individual, velocidad por equipos y kilómetro contrarreloj.

Lavreysen aprovechó su cuenta de Instagram para ratificar su asistencia del 22 al 26 de octubre en el Velódromo de Peñalolén.

"Faltan exactamente cinco semanas para que sea hora de defender la camiseta del arco iris. No puedo esperar para luchar por ello en el Campeonato Mundial de Chile", anunció el velocista de 28 años.

El rider de Países Bajos llegará a Chile con una gran trayectoria a cuestas a nivel olímpico, con dos oros y un bronce en Tokio 2020, y tres doradas en París 2024. Pero a nivel mundial, superó todos los récords en la última cita de Ballerup 2024, donde sumó tres medallas de oro y totalizó 16 en su carrera, para convertirse en el máximo ganador a este nivel.

Esta temporada, el nacido en Luyksgestel marcó su vigencia al conseguir dos títulos y una medalla de plata en el Campeonato de Europa. Su presencia se suma a la de campeones internacionales como Campbell Stewart (Nueva Zelanda), Taky Marie-Divine Kouamé (Francia), Amalie Dideriksen (Dinamarca), Kevin Quintero (Colombia), y el primer ciclista que baja de los 9 segundos en 200 m, el británico Matthew Richardson.

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI Santiago 2025 es el máximo evento de esta categoría de la historia en nuestro país. Se desarrollará en el Velódromo de Peñalolén, del 22 al 26 de octubre, con la presencia de más de 300 riders representantes de 45 países de todo el mundo.

Si quieres estar presente en la cita planetaria, puedes adquirir las entradas a través del sistema Ticketplus. Además, la cita planetaria tendrá transmisión televisiva exclusiva para territorio chileno a través de las señales de TVN.