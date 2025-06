Jadue apuntó a "doble moral" de dirigentes tras choque de Vidal en 2015: "... se cagan a la señora"

El expresidente de la ANFP Sergio Jadue, radicado en Miami desde hace varios años debido a una investigación por corrupción, recordó uno de los momentos que marcó la Copa América de 2015 conquistada por la selección chilena: el accidente que vivió Arturo Vidal en su Ferrari.

El hecho se dio luego que el volante, en estado de ebriedad, colisionara su vehículo tras salir del casino Monticello en el día libre que les dio Jorge Sampaoli -DT de La Roja en ese entonces- tras la igualdad ante México.

En su podcast 'Campeones, no finalistas', Jadue abordó esta gran polémica y recordó su defensa a la continuidad de Vidal en el torneo, pese a la presión del entrenador y de diversos dirigentes que exigían su salida.

"Mucha gente del directorio de la ANFP quería que se fuera, en la típica moralina nuestra de que era impresentable que un jugador en esas condiciones siga perteneciendo a la selección durante la Copa América y bla, bla, bla", relató el exlíder de la ANFP.

Según indicó el polémico exdirigente, "esa doble moralina que muchos dirigentes tienen no me gusta, porque el día de mañana dicen eso y al otro día se cagan a la señora, no pagan impuestos, etc. No me gusta mucho".

Jadue fue uno de los que defendió la continuidad de Vidal en la Copa América 2015, el primer título de La Roja.