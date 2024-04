Las turbulencias que generó el accidente de Arturo Vidal en la Copa América de 2015

La Copa América de 2015 conquistada por la selección chilena quedó marcada por el accidente que vivió Arturo Vidal en su Ferrari, luego de conducir en estado de ebriedad tras salir del casino Monticello en el día libre que les dio Jorge Sampaoli tras la igualdad 3-3 ante México

Johnny Herrera, exjugador de La Roja, reveló cómo fue que los compañeros se enteraron del accidente: "Faltaba Arturo y teníamos que llegar a comer a las 21 horas a Juan Pinto Durán. Estábamos sentados con Claudio (Bravo) y (Cristopher) Toselli, esperando a que llegara Arturo. Ahí me dicen: 'cachemos altiro'", explicó hace unos días en "Todos Somos Técnicos" de TNT Sports.

"Yo no cachaba Twitter y Claudio se pone a revisar. Ahí nos dimos cuenta de que había tenido un accidente. Salía un Ferrari y nos dimos cuenta de lo que había pasado, La gente pedía las penas del infierno, pero el plantel fue muy solidario en apañar", añadió.

Pero eso no fue todo. Este sábado La Tercera compartió más detalles de lo sucedido tras el accidente, donde Jorge Sampaoli estaba decidido a expulsarlo de la selección, pero por múltiples situaciones no lo hizo, entre ellas, una llamada de la entonces Presidenta de la República, Michelle Bachelet.

Al día siguiente de los accidentes, los abogados de la ANFP acompañaron a Vidal

al centro asistencial y a la unidad policial en la que esperó el control de detención. El volante se trasladó al centro de entrenamientos de la Roja.

El estratega estaba firmemente convencido en ese momento. Estaba decidido a sacarlo. Según un testigo, el exentrenador de la U estaba harto del comportamiento indisciplinado del jugador y estaba decidido a dejarlo fuera. La decisión se tomaría en una reunión entre el técnico y el líder del equipo.

Aunque Jadue no quería excluir al futbolista, Sampaoli insistía en hacerlo. Jadue consultó a sus asesores más cercanos, quienes le explicaron que si ya había sanciones penales, las reglamentarias eran impracticables. Esto se basaba en el principio legal de no poder sancionar a una persona dos veces. Sin embargo, a Sampaoli no le importaban las consideraciones legales. Ya no quería ver a Vidal en el equipo.

El dirigente calerano estaba convencido de que Arturo Vidal debía seguir en la selección, pero Sampaoli no retrocedía, por lo que el presidente de la ANFP le dijo: "Ya, huevón, vamos a Pinto Durán a sacar a Vidal, pero tú lo echai", el técnico retrocedió para evitar una ruptura en el camarín. A pesar de no querer a Vidal, Sampaoli no quiso cargar con la responsabilidad de su expulsión.

"Sampaoli no quería a Vidal, quería echarlo. Pero no quiso aparecer como el que lo iba a echar. Se cagó entero. Sergio no le dio el apoyo que buscaba", comentó un exasesor de Jadue.

Posterior a esto, Arturo Vidal ofreció una conferencia de prensa donde entre lágrimas se disculpó por el accidente, que puso en riesgo su vida y de todos los que intervinieron en la escena.

Minutos antes de la conferencia de prensa, Jadue fue claro con Vidal: "O lloras o te vas". Vidal respondió de inmediato: "Pero yo no soy actor", Durante la conferencia, Vidal entró visiblemente afectado y se secó las lágrimas en varias ocasiones. Aunque para entonces Sampaoli ya había decidido mantenerlo en el equipo, fue más por resignación que por convicción.