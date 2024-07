Bielsa cargó contra organización de Copa América, recordó el FIFAGate y tuvo cruce con periodista

El argentino Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, protagonizó una tensa rueda de prensa en la previa del duelo contra Canadá por el tercer lugar de la Copa América que se disputa en Estados Unidos, y cargó contra la organización del torneo, recordando el FIFAGate y acusándolos de "mentirosos" por el estado de las canchas durante la competencia. Y además, tuvo un cruce con los periodistas.

"Acá más claro imposible. Estados Unidos, para que usted lo recuerde, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFAGate, con el FBI, hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá no pasó nada; las canchas, esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, una competitividad, arbitraje que permitían, y no hay nada de lo que quejarse", lanzó con sarcasmo el exDT de La Roa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TyC Sports (@tycsports)

Ofuscado, continuó: "Lo que no puede seguir engañando es que las canchas están perfectas. Hacen conferencias de prensa para mentir explícitamente. Dijeron que los campos de entrenamiento están perfectos, que los campos están perfectos, y hay evidencia de que son mentiras. Es una plaga de mentirosos".

"Sé quién gestiona los campos. Dicen que los campos están perfectos y tengo fotos de que están emparchados. Debería pedir disculpas, pero como eso (les) afecta, los jugadores y entrenadores no pueden hablar. Lo único que tienen que hacer es decir, cometimos tales errores, somos los responsables, nos hacemos cargo y se terminó", prosiguió.

Bielsa dijo además que "todo es una vergüenza", lamentó que la Conmebol hable de "percepción estética" de los campos y por otro lado valoró que Estados Unidos, pese a tener en su opinión responsabilidades, no mintió a las selecciones.

"Sé que no han mentido. En un país que fue capaz del 'FIFA Gate', ahora resulta que han mentido", afirmó.

"Hay un porcentaje del periodismo que no dice lo que debe decir"

Finalmente, Bielsa tuvo un duro cruce con el periodista Rodrigo Romano de DirecTV, quien dejó su asiento en la conferencia de prensa.

"El periodismo responde a intereses y responde a lo que le conviene, al poder. Hay una porción del periodismo ecuánime y otra porción, comprada, que responde a los intereses de lo que el poder provoca, qué provoca, dinero", lanzó Bielsa con un tono de bastante enojo, acusando que el periodismo no defendió a los jugadores tras el incidente con los hinchas colombiamos.

Luego que el periodista saliera de la sala, Bielsa remarcó con ironía: "Esto no son nada más que escenas, que actuaciones".

Y Bielsa se defendió: "Lo primero que yo dije, es que no sé en qué proporción, pero sí que hay un porcentaje del periodismo que no dice lo que debe decir y otra que dice lo que no debe decir. No soy estúpido".

"Hacer conferencias de prensa para decir que las canchas están perfectas y no lo están. Esto es una plaga de mentirosos. Scaloni habló una vez y le dijeron, no hables más. Los jugadores no pueden hablar. Todos amenazados", enfatizó el entrenador.