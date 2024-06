Bravo y Messi protagonizaron intensa charla antes del duelo en la Copa América

En la previa del duelo de Chile y Argentina en la Copa América 2024, los capitanes Claudio Bravo y Lionel Messi sostuvieron una larga conversación durante el ingreso a la cancha del MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Bravo y Messi, quienes fueron compañeros en Barcelona, iniciaron su charla afuera de la cancha y conversaron hasta que se separaron las dos selecciones para la entonación de los himnos.

Posteriormente, se abrazaron en el intercambio de banderines y la charla previa con el árbitro. ¿Se juntarán en la MLS de Estados Unidos?

Leo Messi with former Barcelona teammate Bravo pic.twitter.com/JbxHUpjbUY

Bravo estuvo tres temporadas en Barcleona, entre 2014 y 2017, ganando prácticamente todo con el equipo azulgrana, con Messi como principal estrella.

Actualmente, Messi es capitán en Inter Miami en Estados Unidos, mientras que Bravo, con 41 años, es agente libre tras terminar su contrato con Real Betis.

Former teammates Messi and Bravo before the Argentina vs Chile game. 😍 pic.twitter.com/Zlr62oCLel