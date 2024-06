Bravo y su análisis del trabajo de Gareca: En poco tiempo se ha hecho mucho

El arquero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, tuvo palabras para el inicio de la Copa América de Estados Unidos 2024, y aseguró que en la interna de la Roja se nota el trabajo que ha realizado en los últimos meses al mando del equipo.

"Creo que la confianza no se basa en sólo dos jugadores. Todo los que están acá sienten el respaldo y el trabajo. Creo que en poco tiempo se ha hecho mucho, y las sensaciones han sido muy buenas en los amistosos en Europa, y ante Paraguay. Creo que la confianza es esencial en nuestro trabajo, y cada uno sabe de dónde aportar y cómo, y de competir con cualquier selección", dijo Bravo en conferencia de prensa.

"Las sensaciones son diferentes en todo ámbito de cosas, no solo en lo futbolístico, también en lo externo, a nivel comunicacioles o dirigencial, lo que se vive en las calles o el otro día en el Nacional donde se sintió una fortaleza. Han cambiado algunas cosas, pero nosotros seguimos trabajando de la misma manera, acá siempre el que viene lo hace lo mejor posible, y quizás faltaba un grado de tranquilidad y de confianza para lo que tengamos en mente como grupo de jugadores que tiene hambre ya sea en Copa América o en la idea de meter a Chile en un nuevo Mundial", añadió.

De cara al duelo ante Perú, el arquero expresó que "siempre son difíciles. Nosotros sabemos lo que juegan ellos, y ellos también saben cómo jugamos nosotros, pero sabemos también que dependemos de nosotros y de hacer lo que hemos trabajado o visualizado de ellos en estos días".

"Si hacemos lo trabajado, a nosotros se nos puede dar un partido más tranquilo, pero si cometemos el error de no plasmar lo trabajado, el partido se hace más complejo. Siempre depende de nosotros y de lo que venimos haciendo, que nos ha generado mucha confianza", añadió.

Sobre su futuro, Bravo reiteró que "estoy muy tranquilo, pero siempre con ganas de competir".

"En cuanto a los récords me generan felicidad y si está ahí, es por algo, y esta es otra instancia más de poder llegar a lo más alto. El sentimiento es de felicidad máxima, he tenido una carrera brillante, con mucho sacrificio y eso me deja muy tranquilo", expresó.