Claudio Bravo pidió "una sanción muy drástica" para encargados del VAR

El arquero de la selección chilena Claudio Bravo pidió sanciones "muy drásticas" para los encargados del VAR durante la participación de la Roja en Copa América, sobre todo en el duelo con Canadá, pues cree que detrás de las cámaras hay personas que pasan desapercibidas cuando hay errores mayores en los partidos.

"Si analizas más detenidamente, creo que los tres partidos quedaron al debe en cuanto al arbitraje, el de Perú, con Argentina y en el último -con Canadá- hay muchos detalles de los cuales en ninguno tuvimos beneficio alguno, sino que todo lo contrario", sostuvo en la llegada a nuestro país.

"Más allá de estar criticando o buscándole la quinta pata al gato como se dice, creo que también es tema de ustedes -la prensa- analizar, informar, mostrar qué jugadas hubo en cada partido", complementó.

En ese sentido, apuntó que "siempre se culpa al VAR, pero nunca a la persona que está detrás del VAR con nombre y apellido y nunca se sanciona tampoco, creo que está inventado para que el sistema sea de esta manera y que todos culpemos a una pantalla, siendo que atrás hay varias personas analizando cada situación de juego".

"La tecnología hoy en día te da para estar encima de todas las jugadas, lo que no se ve al ojo en vivo dentro de la cancha, pero sí fuera, y esas personas tienen que tener una sanción muy drástica", pidió.

"Yo estaba afuera, no en la banca, no me vestí sino que estaba afuera, pero tú sientes mucha necesidad de ayudar como jugador, más que nada, pero impotencia porque no está en nuestras manos sufrir este tipo de situaciones, más en este nivel que cuando quedas con un hombre menos es muy difícil competir, es complejo", siguió el jugador nacional.

Para cerrar, destacó que "lo intentamos, el equipo se vació, dejó el alma, tuvimos una ocasión para llevarnos el premio y hubiese sido mágico conseguirlo de esa manera, sabiendo las dificultades externas de ese encuentro, pero ya está, a seguir trabajando y el premio va a venir más adelante".

El balance de la Copa

El meta dijo que para él "no es tan difícil hablar de lo que pasó, todos somos conscientes del plano futbolístico, extrafutbolístico y de todo lo vivido en una Copa América corta para nosotros, donde nos quedó un sabor amargo, porque la intención era avanzar, hacerlo mejor de lo que mostramos, pero en líneas generales queda tranquilidad de saber que cada uno se entregó al máximo, intentó en cada partido hacerlo de la mejor manera posible".

"Se rescató también algo que estaba perdido que era el espíritu de nuestra selección, por los comentarios, la gente está tranquila porque la selección sigue generando ilusión y eso es importante para lo que viene más adelante, que son Clasificatorias", complementó.

"Ahora tendré vacaciones, no me preocupa el futuro, me preocupa el día a día, no miro tan lejanamente, vienen vacaciones y veremos si son más largas de lo habitual o no, me toca tomarlas con mi familia, estar más tranquilo, sin prensa, sin gente y con tranquilidad para tomar una decisión importante, pero el rendimiento marca muchas cosas", expuso.

"Si no hubiera sido bueno uno dice que no estoy para competir a estos niveles y es momento de quedarse en la casa, pero sí el incentivo de jugar bien, que mucha gente cercana te sigue empujando a seguir, pero ya lo veremos. Con la sensación de querer aportar y si no podemos, voy a ser el más feliz de quedarme en mi casa", complementó.