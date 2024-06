"Como Bruce Willis": La curiosa reflexión hollywoodense del DT de Costa Rica tras empate ante Brasil

El técnico de la selección de Costa Rica, el argentino Gustavo Alfaro, compartió una curiosa reflexión luego del empate que su equipo logró ante Brasil en el inicio del Grupo D de la Copa América de Estados Unidos 2024.

"Yo digo que nosotros éramos Bruce Willis en Sexto Sentido. El único que no sabía que estaba muerto era él. Antes de empezar la película, a nosotros ya todos nos daban por muerto. Pero bueno, es así. Yo digo que lo importante de todo esto es dar respuestas a las complejidades que tiene el rival", dijo medio en broma, medio en serio.

"Ahora vamos a enfrentar a un jugador como Luis Díaz, de los mejores extremos del mundo. Es un jugador que desequilibra, pero Luis Díaz también juega en función de Arias, juega en función de James Rodríguez. Juega en función de una estructura que trabaja", añadió en conferencia de prensa.

Sobre las calves del partido, Alfaro expresó que "nosotros teníamos que tener bien cerrado el centro del campo para que ellos no encuentren los espacios y que cuando iban por las bandas teníamos que estar doblados en las marcas para tanto Raphinha como Vinicius o Rodrygo, que cambiaban posiciones".

Además, reveló un diálogo que tuvo con sus jugadores en el entretiempo: "Una de las cosas que les dije en el primer tiempo es '¿quieren que le diga la verdad o que les mienta?'. Los jugadores me dijeron 'díganos la verdad'. Si seguimos jugando así, lo más probable es que perdamos el partido. Si nosotros no lo obligamos a retroceder a Brasil, lo más probable es que no podamos aguantar 90 minutos defensivamente", comentó.