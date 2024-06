Darío Osorio y la Copa América: La expectativa es llegar lo más lejos posible

Darío Osorio, volante de La Roja, anticipó el debut en la Copa América 2024 y afirmó que el objetivo es avanzar lo más posible en el torneo en Estados Unidos.

"La expectativa es llegar lo más lejos que se pueda, siempre vamos a aspirar a lo máximo posible", señaló el seleccionado nacional.

Sobre su lesión, Osorio afirmó estar recuperado. "Me he sentido bien, los primeros días entrené apartado, después con el grupo y ahora entreno normal, bien físicamente", comentó.

Respecto a los rivales del Grupo A, Perú, Argentina y Canadá, Osorio fue enfático: "Son duros, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido y lograr los tres puntos en los tres partidos".

Finalmente, valoró el trabajo realizado con el técnico Ricardo Gareca: "Trato de hacer lo que me pide en los entrenamientos y me siento bien con las indicaciones que me ha dado".

El debut de Chile en la Copa América será el viernes, a las 20:00 horas (00:00 GMT) en Texas, ante Perú