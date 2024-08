Darwin Núñez recibió cinco fechas de suspensión tras pelea en Copa América

La Comisión Disciplinaria de la Conmebol sancionó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), 11 jugadores de la Celeste y a uno de sus dirigentes tras los choques ocurridos en julio pasado con hinchas durante un partido de semifinales de la Copa América, en el que la selección Charrúa cayó 1-0 ante la de Colombia.

En la decisión, difundida en la página web de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se imponen multas a la AUF y a los jugadores, que además fueron suspendidos durante varias fechas. A un oficial se le prohibió el ingreso a los estadios durante seis meses.

El órgano rector del fútbol sudamericano, con sede en la ciudad paraguaya de Luque, impuso una multa de 20.000 dólares a la UAF por "infracción" al artículo 12.2 del Código Disciplinario, en los literales referidos a "casos de agresión colectiva riña o tumulto" y "cualquier otra falta de orden o disciplina que se pudiera cometer en el estadio o en sus inmediaciones antes, durante y a la finalización de un partido".

El delantero del Liverpool Darwin Núñez recibió una de las más duras sanciones, ya que fue suspendido durante cinco partidos y deberá pagar una multa de 20.000 dólares.

También la resolución establece que Rodrigo Bentancur, del Tottenham Hotspur, deberá pagar una multa de 16.000 dólares y cumplir cuatro partidos de suspensión.

En el caso de Mathías Olivera, que juega en Nápoles italiano; Ronald Araújo da Silva, defensa del Barcelona, y José María Giménez, que milita en el Atlético de Madrid, la resolución establece una multa de 12.000 dólares y una suspensión de tres partidos.

Para Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, ambos del Club América de México; Matías Viña (Flamengo-BRA), Emiliano Martínez (Midtjylland-DIN), Santiago Mele (Junior-COL) y Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE) se fija una multa de 5.000 dólares.

