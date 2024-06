Diario sensacionalista se lanzó contra Gareca: Tenía 193 países para dirigir, pero se fue al enemigo

El estreno de la selección chilena en Copa América se producirá el próximo viernes 21 de junio ante Perú en una nueva edición del "Clásico del Pacífico" y parte de la prensa limeña ya calienta el duelo, esta vez aprovechando la ligazón de Ricardo Gareca con el cuadro rojiblanco.

Es el caso del periódico sensacionalista Trome, el cual publicó una columna dedicada al "Tigre" donde se lanzan en duros términos contra el hoy DT de la Roja.

"Este vienes arranca la Copa América para la selección. Y el rival es el Chile de Gareca. El mismo que gritaba que era más peruano que el arroz con leche y su rostro inundó las calles de la capital en el inicio de las Eliminatorias para moverle el piso al 'Cabezón' Reynoso. Tenía 193 países para dirigir, pero se fue al enemigo. Para mí nunca tuvo compromiso, seriedad, ni le interesó los colores como decía en la publicidad de un banco", dice la columna firmada por "El Bombardero".

"Aquí no renovó porque le bajaron un cachito el sueldo y por esa misma cantidad arregló un año y medio después con los sureños. O sea, amor a los chicharrones y no al chancho. Todo no es dinero en la vida. Aquí se hizo millonario y hasta la comida de su mascota le salía gratis. Allá sus viudas que hasta hoy lo defienden. Yo me saco el sombrero por Bielsa y Alfaro, y otros entrenadores que clasificaron directo a un Mundial sin ayuda de la 'mesa' y dejaron una base para el futuro", añadió.

Y en una segunda columna, añade que "veo que las 'viudas' de Gareca siguen llorando en las redes y lo ponen en un altar. Para mí, como entrenador ahí nomás. Normalito. Clasificamos a un Mundial por un 'golpe' de mesa y punto. El repechaje ante Australia lo perdimos por permitir que el avión se llene de payasos, cebicheros, peluqueros y al final los 'canguros' nos dejaron fuera porque 'tuvimos un mal día'".

"Estuvo siete años por acá y no tenemos recambio. A los 40 años Paolo sigue de 9. Chile no es gran cosa. En la cancha somos once contra once y no conozco a ningún seleccionado sureño que tenga dos cabezas o juegue con tres piernas. Ellos no tienen ningún monstruo como para arrugar", remató.