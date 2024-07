"Dibu" Martínez: No estaba listo para irme a casa

El arquero Emiliano Martínez se erigió como el jugador más destacado en el partido de cuartos de final de Copa América entre Argentina y Ecuador, donde los albicelestes avanzaron gracias a dos de sus tapadas en la tanda de penales que disputaron tras un 1-1 en los 90'.

El meta contó que durante la definición se habló a sí mismo y que "decía que no estaba listo para irme a casa, lo dije a mis compañeros, familia e hijos, que papá no se va a casa, y no me fui".

En lo relacionado con el encuentro, contó a DSports que "se nos hizo el partido un poco difícil, no se podía jugar bien, estaba muy seco el campo de juego y nos costó mucho, ellos presionaban bien".

"Son un equipo joven, sabíamos que iba a ser un rival duro, se nos hizo cuesta arriba en el final y casi lo perdemos, erramos el primer penal -de Lionel Messi-, pero este equipo está hecho para eso, ahí cuando hay chicos que no estén en su día otros lo salvan y hoy me tocó ayudar al equipo de vuelta", comentó.

Argentina jugará en la próxima ronda contra el ganador del choque entre Venezuela y Canadá.