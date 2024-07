Dorival Júnior y la comentada postal contra Uruguay: Fue absurdo lo que hicieron

El entrenador, Dorival Júnior, salió al paso de la comentada secuencia que lo mostró apartado de sus dirigidos antes de la tanda que eliminó a Brasil de la Copa América 2024 contra Uruguay, y descartó una desobediencia del plantel.

"Ni siquiera sabía de ese asunto. Interpretaron una foto de tal manera que parecía un absurdo de otro mundo. Entonces, ¿necesito tener un portapapeles en la mano con los nombres para transmitir una sensación de organización a un grupo? Lo siento, pero fue absurdo lo que hicieron; toda la polémica por una simple foto", dijo ante la prensa.

"Lamento la situación, estoy molesto. En todas las definiciones en las que participé nunca entré en ese círculo. Todo lo que hicimos fue preparado antes del partido. En ese momento no necesito decir nada", expresó.

"Si toman imágenes de otros partidos, pueden ver que no voy allí. El momento es del jugador, de ellos para ellos. No me gusta participar y lo evito, porque es un momento de tranquilidad y de recordar todo lo que has hecho", sumó.

Tras su adiós de la copa en cuartos de final, ahora Brasil tendrá que pensar en el retorno de las Clasificatorias, donde recibirá a Ecuador el 5 de septiembre y luego visitará a Paraguay el 10 de aquel mes en horario a definir.