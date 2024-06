A pocos días del debut en Copa América ante Chile, el director técnico de Perú, Jorge Fossati, abordó los cuestionamientos al juego de su equipo y las comparaciones de su antecesor, Ricardo Gareca, quien ahora es el entrenador de La Roja y que dejó un gran recuerdo en suelo peruano.

"Mientras el equipo no les dé la misma satisfacción, es lógico que recuerden a Gareca", expresó en conversación con Radio La Red Fossati, quien espera sumar buenos resultados en este torneo.

Asimismo, el DT defendió su nómina para la Copa América, la que ha recibido cuestionamientos por la prensa peruana por la presencia de jugadores veteranos y con pocos minutos jugados este año.

"No es el mejor momento de Christian Cueva, pero su capacidad está intacta. Paolo Guerrero está vigente. Hasta que los pibes no sean mejores que los veteranos, no puedo sacarles lugar", cerró Fossati.