Fernando Díaz: Chile no puede repetir ese juego ante Argentina

Fernando Díaz, técnico de Coquimbo Unido, fue invitado en Reyes de Copas en Cooperativa Deportes y analizó el empate de La Roja ante Perú en la Copa América 2024, señalando que el equipo dirigido por Ricardo Gareca no puede repetir la estrategia en el duelo contra Argentina el próximo martes.

"Chile no puede repetir eso de jugar por el medio. Es fundamental que Alexis (Sánchez) que no juegue por el medio, porque Argentina tiene dos volantes que se lo pueden comer. Por costados no va a tener tanta presencia de gente como ante Perú, porque Argentina va a atacar, porque son los campeones del mundo", explicó "Nano" Díaz.

