Fossati se declaró "nervioso" por el debut ante La Roja, pero arengó con todo a Perú

Jorge Fossati, seleccionador de Perú, habló en la antesala del debut por Copa América ante La Roja y repasó las sensaciones de cara al compromiso, destacando el factor anímico dentro del plantel.

"Por más veterano que soy, los sentimientos siguen jugando. Estoy nervioso, como cualquiera que hace las cosas con sentimiento, con responsabilidad. Por supuesto que trato de dominar esa ansiedad, porque no es lo que le tengo que pasar a los jugadores", señaló en conferencia de prensa.

De todas maneras, el DT entregó una arenga para sus dirigidos: "Si tienes que motivarte para jugar contra Chile siendo peruano, la verdad es que no entendiste absolutamente nada. Hay una sensación de ansiedad que llegue el momento del partido", dijo.

"Lo que buscamos es que en estos momentos los futbolistas estén motivados. No voy a negar que a pesar de los 800 años que tengo y de 10 mil partidos que he jugado, siempre el partido que tenemos para jugar es el más importante del año. En este caso, este tiene ciertas particularidades que lo refuerzan", señaló.

Fossati además destacó la necesidad de tener "gran concentración para que no se nos escapen detalles. También optimismo; los chicos están muy bien".

El estratega también se refirió a la renovación en la Bicolor: "Si en el día a día no le pones hambre de gloria me parece que estarías cometiendo un grave error y no vas a seguir creciendo. Por ahí fue la propuesta y los que vienen de atrás la aceptaron como una realidad".

El duelo entre Chile y Perú se jugará este viernes 21 de junio a las 21:00 horas de nuestro país (01:00 GMT) en el marco del Grupo A. Podrás seguirlo por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la señal de Cooperativa Deportes.