Igor Lichnovsky: Venir a la selección es por pasión, amor y cariño a tus raíces

El defensor de América de México Igor Lichnovsky sostuvo que siempre está dispuesto a representar a la selección chilena, cuando sea requerido, y que lo más importante es enfocarse en las metas grupales de cara a la Copa América.

"Todos los jugadores que vienen a la selección son importantes, representar a tu país no es menor, personalmente siempre es una ilusión. Alguna vez lo he dicho, guardando la proporción entre lo que es una guerra y un partido de fútbol, uno tiene que estar listo para presentarte si te necesitan y si no eres requerido estar con la misma disposición de que a la selección le vaya bien. Ese es mi rol, venir, presentarme, dar lo mejor y que a Chile le vaya bien", dijo en conferencia de prensa.

"Estamos preparados para jugar cada fin de semana, entrenamos para esto. Venir a la selección es por pasión, amor, cariño a tus raíces, entonces el desafío que venga, creo que estamos preparados como deportistas y si a eso le agregas el amor, pasión por la camiseta y nuestro país, es el doble", señaló.

Agregó que "siempre uno tiene en las metas jugar o representar a tu país, a mí me encantan los desafíos, creo que hay un upgrade cuando hay un reto, cuando se me da la confianza lo enfrento con mucha responsabilidad. A la edad que tengo no es momento de demostrar talento ni condiciones, sino por el contrario poder expresar el futbolista que soy".

"Después de tantos años sin venir, ver al grupo, los más jóvenes y los más grandes que están de una manera unida, con ganas de trabajar, de seguir trascendiendo, a mí me desafía y motiva", argumentó.

En ese sentido comentó que "el enfoque tiene que ser grupal, la competencia es a diario, normal, eso le queda al cuerpo técnico. En lo grupal es el objetivo que tenemos, Chile por lo que se ha acostumbrado siempre tiene que estar aspirando a la final y a la copa".