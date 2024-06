Lionel Messi: Será una Copa América muy, muy igualada y lo bueno es que este plantel lo sabe

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, aseguró, a solo días del comienzo de la Copa América, que su selección es la favorita, pero que espera una competición "muy, muy igualada" en la que la Albiceleste tendrá que "seguir haciendo lo mismo, incluso más" para volver a ganarla.

"Yo siempre dije y digo que Argentina es favorita, pero bueno, nosotros por la manera de ser nuestra, ya de por sí siempre somos los mejores, siempre damos por hecho las cosas y nos dimos muchos golpes por eso. Hoy por hoy sí podemos decir que somos los mejores, porque somos los últimos campeones del mundo, pero eso no hace que esta Copa América la vayamos a ganar caminando", dijo en una entrevista en América TV con Marcelo Tinelli.

Messi destacó a Ecuador, que "tiene una generación de chicos muy buenos, que saben bien lo que quieren y son intensos" y también metió en el grupo de favoritos a Colombia, Uruguay y Brasil.

"Por eso digo que va a ser una Copa de América muy, muy igualada. Y lo bueno de nosotros es que el grupo lo sabe y es consciente de que vamos a tener que seguir haciendo lo mismo, incluso más, para volver a ganar", resaltó.

El capitán argentino destacó el buen ambiente que se vive en el grupo de jugadores convocados por Lionel Scaloni, a lo que ha ayudado la conquista de tres títulos (Copa América, Finalissima y Copa del Mundo), porque "el haber conseguido todo lo que conseguimos en este poco tiempo te da la tranquilidad. Te da una cosa como ya está".

Messi, que insistió en que su participación depende de cómo se sienta en todo el proceso hasta 2026, admitió que la conquista del Mundial fue una "revancha" tras perder la final en 2014.

"Siempre fui un agradecido del cariño que recibí durante toda mi carrera. Y era como que todo el mundo quería que tenía que terminar de esa manera, que no podía dejar el fútbol sin ser campeón del mundo. Y bueno, gracias a Dios se pudo dar y para mí he coronado todo y he conseguido mucho más de lo que soñé cuando empecé, porque nunca me imaginé que iba a vivir todo", destacó.