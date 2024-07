Los cruces de cuartos de final de la Copa América 2024

Este domingo se conocieron las dos primeras llaves de cuartos de final de la Copa América 2024 que se disputa en Estados Unidos, tras quedar definidos los Grupos A y B del torneo continental.

Los partidos se disputarán desde el jueves 4 al sábado 6 de julio. Revisa las llaves a continuación:

Jueves 4 de julio

Argentina vs. Ecuador. 21:00 horas. NRG Stadium, Houston, Texas

Viernes 5 de julio

Venezuela vs. Canadá. 21:00 horas. AT&T Stadium, Arlington, Texas

Sábado 6 de julio

1 Grupo D vs. 2 Grupo C. 18:00 horas. State Farm Stadium, Glendale, Arizona

1 Grupo C vs. 2 Grupo D. 21:00 horas. Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada