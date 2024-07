Marcelo Bielsa: "El fútbol está en un proceso descendente"

Desde Las Vegas, donde Uruguay se enfrenta este sábado a Brasil en los cuartos de la Copa América, el argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de la Celeste, realizó una larga reflexión sobre el momento actual del fútbol, un deporte que en su opinión está "en proceso descendente" y en el que "ya no se privilegia lo que le convirtió en el primer juego del mundo".



Bielsa consideró que el afán por aumentar los ingresos y beneficiar al negocio con más partidos hizo que el producto final sea "cada vez menos atractivo" y que cada vez haya menos jugadores "que merezcan ser vistos".



Lo hizo a partir de una pregunta sobre las polémicas generadas por los arbitrajes en la Copa América. Defendió el trabajo de los colegiados, que consideró mucho más complicado respecto al de los futbolistas, y a partir de ahí lanzó un 'grito' de amor para los reales valores del fútbol.



"Las polémicas arbitrales nunca son saludables. Sobre todo porque los árbitros tienen una tarea que es muy difícil. La ayuda de la tecnología nos vuelve aún más tercos para valorar las conclusiones que parecerían irreversibles. Eso para mí le hace mucho daño al fútbol" comenzó Bielsa, quien agregó que "a medida de que se interprete que nadie puede fallar, y que si falla alguien tienes que señalarlo" van a aumentar los problemas.



"En la medida que el juego se vuelva absolutamente predecible, y hacia eso vamos, cada vez más irá perdiendo el atractivo. El fútbol está en un proceso descendente", opinó.



"Cada vez lo ve más gente, pero cada vez es menos atractivo, porque no se privilegia lo que convirtió este juego en el mejor del mundo. Ese proceso al final se corta. Si usted quiere que el juego lo vea mucha gente, pero no protege que lo que se mira sea agradable, eso favorece al negocio, pero la curva es corta", insistió.



"Y cuando pase el tiempo y cada vez los futbolistas que merecen ser mirados sean menos, y cada vez el juego sea menos agradable, ese aumento artificial de espectadores va a sufrir un corte", prosiguió.



Y concluyó: "El fútbol no es cinco minutos de acción, el fútbol es muchísimo más que eso. Es expresión cultural, es una forma de identificación. Se lo pregunte a los uruguayos".



¿Qué hacer?



"Todo esto (las polémicas) no deberían ser motivo de atención, lo que deberíamos hacer todos es ignorar el escenario que proponen donde la polémica, donde la determinación de la responsabilidad se vuelve una obsesión. Eso empeora el clima en el que se tiene que jugar el fútbol", consideró Bielsa.



El preparador argentino destacó además que el "fútbol es propiedad popular".



"Imagínense qué ha pasado con el fútbol. El fútbol es propiedad popular, porque los pobres tienen muy poco capacidad de accesoo a la felicidad porque no disponen del dinero para comprarla. El fútbol es de origen popular. El fútbol, que es de las pocas cosas que se mueven horizontalmente (por la sociedad), los pobres ya no lo tienen", opinó.