Marcelo Bielsa tras triunfo ante Brasil: No recibimos goles y es algo que hay que valorar

El DT de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, habló tras un trabajado triunfo ante Brasil mediante la tanda de penales por 4-2 y abordó cómo se dieron las condiciones del partido, las faltas y posibles lesiones de cara a las semifinales contra Colombia.

"No estoy conforme con haber creado tres situaciones de gol. Pero a su vez el rival generó dos. Las generaciones ofensivas fueron bajas. A mi me atrae mucho más atacar que defender, pero tengo que valorar que defendimos bien y creamos una opción más que el rival", afirmo el "loco".

Junto con esto, también agregó: "Uruguay es consistente defendiendo. Jugamos con rivales como México, Usa o Brasil y no recibimos goles. Es algo que hay que valorar"

Además, el seleccionador se refirió sobre la salida de Ronald Araújo en el primer tiempo, confirmando que se trata de una lesión muscular y se someterá a controles las próximas horas.

"Lo de Araújo es una lesión muscular que creo que se va a confirmar cuando le hagan los estudios", añadió el argentino.

Uruguay se plantó en las semifinales de la Copa América y se enfrentará este miércoles 10 de julio con Colombia en Charlotte.