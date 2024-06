Mauricio Isla y su última Copa América: "Lo disfruté al máximo"

El lateral nacional Mauricio Isla se tomó el tiempo de conversar brevemente luego de la dolorosa eliminación de Chile en la Copa América 2024, asegurando que fue un encuentro difícil ante Canadá y que esta fue su última participación en el certamen continental.

"No voy a referir nada al árbitro. Con uno menos también se hace difícil, pero quedan las ganas el espíritu que metimos. Queríamos ganar, no se pudo, asi que a seguir trabajando con humildad para superarnos", comentó Isla, de 36 años, a Cooperativa Deportes en Estados Unidos.

Tras esto, aseguró que: "Les juro que es la última Copa América, en cuatro años más ya no me va a dar, pero lo disfrute al máximo. Teníamos una meta bastante bonita por los amistosos que jugamos en marzo, pero no pudimos concluir este campeonato así"

"Duele porque se dieron diferentes cosas, diferentes pasos, momentos. El tema del árbitro del juego, pero hay que sacarlo de la mejor forma para llegar a las clasificatorias", sentenció el lateral de La Roja.