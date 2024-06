Messi recordó penal fallado ante Chile en la Copa América 2016: "Me quería matar"

El astro argentino Lionel Messi repasó la final perdida en Copa América 2016 ante Chile, en la tanda de lanzamientos penales, y contó cuál fue la sensación al momento de errar su ejecución tras el fallo de Arturo Vidal.

Según contó en conversación con "Clank" del periodista Juan Pablo Varsky, el vestuario de la Albiceleste fue el peor que le ha tocado vivir en su trayectoria con la escuadra trasandina.

"Era la tercera final seguida, habíamos hecho una Copa América muy buena a nivel de juego, llegando a la final siendo muy superior al resto, porque en la final a Chile si bien no tuvimos muchísimas ocasiones claras, a nivel de juego también fuimos superiores y volvíamos a perder de nuevo de penales, a raíz de eso pasa lo mío, mi declaración", recapituló, refiriéndose a la frase en que renunció a Argentina.

Sobre el fallo en el penal, estimó que "es un poco lo que me pasó cuando perdí la pelota con Francia -en la final del Mundial-, de ser autocrítico con uno mismo, en ese momento me quería matar porque era el primer penal, el que nos ponía en ventaja".

"Le quise pegar fuerte cuando sabía que no hacía falta, que tenía claro que no sé por qué, que a Bravo lo conocía, que iba a ese lado, y bueno ahí fue una cruz hacia mí mismo cuando erré por no poder poner en ventaja a mi equipo después que ellos habían errado y porque siempre pienso que el primer penal hay que hacerlo, es importantísimo, y no fue de esa manera", completó.