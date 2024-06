"¿No vienen Medel y Vidal?": La sorpresiva reacción de Scaloni ante las ausencias en La Roja

Este domingo un distendido Lionel Scaloni protagonizó un particular momento en la conferencia de prensa, posterior al amistoso en el que la selección de Argentina derrotó por la mínima a Ecuador en Chicago.

El entrenador del combinado albiceleste fue consultado por la visión que tiene respecto a La Roja de Ricardo Gareca en la antesala del choque por la fase grupal de Copa América, sumado a las posibles ausencias de los históricos jugadores como Gary Medel y Arturo Vidal.

Ante esto, Scaloni respondió con sorpresa: "¿No vienen Medel y Vidal?", agregando que: "Bueno, no nos adelantemos. No me hagas decir cosas que no son, ya que después quedó pegado yo".