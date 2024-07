Paolo Guerrero se declaró "apenado, triste y frustrado" tras la eliminación de Perú

El delantero Paolo Guerrero afirmó que quedó "apenado, triste y frustrado" tras la eliminación de Perú de la Copa América de Estados Unidos, en la que el artillero no logró anotar por primera vez en las seis ediciones en las que ha participado.

"Apenado, triste, frustrado. Es lo que tengo para decir en este momento, no tengo cabeza para describir el presente que vive la selección. Duele, porque no me gusta ver a mi selección así", declaró el jugador, de 40 años, en la emisora RPP.

Tras la mala campaña de Perú en el grupo A, en el que quedó último tras empatar 0-0 con Chile, perder por 1-0 con Canadá y 2-0 ante Argentina, Guerrero lamentó no haber anotado en el torneo, al que llegó con 14 anotaciones, una menos que el goleador nacional Teodoro 'Lolo' Fernández.