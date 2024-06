Rodrigo Echeverría: No sé si me puedo comparar con Arturo Vidal

El volante de la selección chilena Rodrigo Echeverría anticipó el desafío del próximo sábado ante Canadá, por la tercera fecha del Grupo A en Copa América, y afirmó que se toma con calma la opción de ser titular en la Roja en un puesto que históricamente usó Arturo Vidal.

"Me lo tomo con calma, uno se va preparando día a día para que este momento te pille de mejor forma, de tratar de hacerlo bien cuando toque y ser un aporte para el equipo", declaró en conferencia de prensa.

"No sé si me comparo con Arturo, le ha entregado mucho a la selección, es uno de los que más ha ganado con la selección, no sé si me puedo comparar con él, pero sí puedo aprender de él, de todo lo que hizo, y me toca seguir ese camino, siempre se puede aprender algo y esa es mi labor", sostuvo.

También elogió a su compañero Alexis Sánchez, quien está en duda para el choque contra el cuadro norteamericano.

"Todos sabemos lo que ha entregado Alexis durante todo este tiempo a la selección, la calidad que tiene, su carrera exitosa, y estando en la cancha te entrega mucho, libera espacios, sabemos que en cualquier momento te entrega una pelota que te puede dejar mano a mano con el arquero", indicó.

"Confiamos mucho en él, tiene muchas capacidades, por algo ha hecho la trayectoria que tiene y después las decisiones técnicas son del profe, no podría opinar más", dijo.

Acerca del equipo canadiense, sostuvo que "es súper intenso con jugadores muy rápidos, pero se les puede hacer daño presionándolos, recuperando los balones y salir rápidamente en esa transición, vamos a seguir analizándolo de la mejor manera; cada partido es distinto, tiene sus momentos y esperamos quedarnos con la victoria, que es lo que vamos a salir a buscar".

La Roja enfrenta a Canadá el sábado desde las 20:00 horas en Orlando, Florida.