Scaloni y el nivel de Messi: Cuando lo veo en condiciones juega, incluso sin estar al cien por ciento

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, anticipó en rueda de prensa la semifinal contra Canadá en la Copa América 2024 en Estados Unidos y habló sobre el nivel del capitán Lionel Messi, asegurando que está en condiciones para jugar este martes en Nueva Jersey.

"El 99 por ciento de las veces está para jugar. Nunca me pasó que no esté para jugar. Cada vez que salió a la cancha, está para jugar. Para mañana (martes) está para jugar, sin dudas", declaró Scaloni.

En la misma línea, comentó que "es una decisión muy fácil para mi, porque es una decisión muy franca, de que si está bien, juega; y si no está bien, juega los últimos 30 minutos. Así de fácil".

Finalmente, ante la reiteración de las preguntas, apuntó: "Cuando él está en condiciones, juega siempre. No hay ningún tipo de dudas. ¿Quién tendría dudas? Yo que soy el entrenador, no tengo dudas. El que decide soy yo y cuando lo veo en condiciones para jugar, incluso sin estar al cien por ciento, va a jugar. Me hago responsable de eso, pero no tengo ninguna duda".

"Es verdad que a mí eso no me va a pesar nunca, sé lo que nos puede dar aún no estando en condiciones óptimas, no cometería el grave error de no ponerlo en la cancha sabiendo que a nosotros nos da un montón, así que eso es indiscutible", sentenció.

El partido entre Canadá y Argentina, para definir al primer finalista de la Copa América, está pactado para este martes a las 20:00 horas (00:00 GMT) en Nueva Jersey, y lo podrás escuchar en Cooperativa Deportes y seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.