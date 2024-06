Scaloni y las ausencias de Vidal y Medel: Es un alivio, son de máximo nivel

El seleccionador Lionel Scaloni tuvo emotivas palabras para Arturo Vidal y Gary Medel tras ser consultado por ambos en la antesala del choque entre Argentina y La Roja por la Copa América 2024, valorando lo hecho por cada uno durante la última década.

"Son dos excelentes jugadores que le han dado mucho a vuestro país. Particularmente cuando jugaba Vidal me sentía identificado con él. Además de hacerlo bien, no daba un balón por perdido y en cuanto a Medel, todos saben lo que era defensivamente", comenzó reflexionando el técnico de la albiceleste.

Tras ello profundizó diciendo: "Imagino que para el pueblo chileno no tenerlos dentro de una cancha costará, pero son procesos. Los chicos van cumpliendo años. No sé porque no están, pero es evidente que Ricardo (Gareca) lo está haciendo bien y apostó por otras cosas. Eso no quita que son futbolistas recontra reconocidos a nivel mundial".

Finalmente, Scaloni aseguró que: "No tenerlos (en La Roja) puede ser un alivio (para Argentina), porque son de máximo nivel. Imagino que la gente de Chile en un futuro pueda hacerles un homenaje porque le han dado un montón a su país".