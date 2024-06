Víctor Dávila y castigo a Gareca: Fue un golpe que nos pilló de sorpresa

El atacante de la selección chilena, Víctor Dávila, comentó la sanción al técnico Ricardo Gareca, de la que se enteraron este viernes, un día antes del crucial encuentro contra Canadá por la tercera fecha del Grupo A en la Copa América.

Para el delantero, el choque con los norteamericanos "es una linda oportunidad para ir en búsqueda de la meta que nos propusimos como equipo", pero reconoció que "es un golpe que nos pilló de sorpresa la suspensión del profe".

"Nosotros sabemos y entendemos que hay reglas, cosas que pueden pasar, pero las decisiones no las tomamos nosotros; esto va más allá, sabemos que debemos enfocarnos en Canadá y la importancia del partido, así que sin más vueltas a lo que acaba de pasar, estamos enfocados en Canadá y nos vamos a jugar todo por el todo", dijo.

"El prestigio que se pueda ganar Canadá no depende de nosotros, sino de lo que hagan en estos torneos. Sabemos la importancia de la Copa América para nuestras selecciones y no depende de nosotros, sino de ellos, el saber ganarse su lugar en el continente", indicó en relación al rival.

Dávila también defendió a su compañero Alexis Sánchez: "Se puede especular que la selección juega más o menos suelta con él en cancha, pero nosotros como equipo sabemos lo que aporta al grupo, tanto con su calidad como jugador y con su experiencia por los años de carrera que tiene".

"Transmite mucho, nos puede dar mucho, y la decisión de si juega o no, no depende de nosotros, para eso está el cuerpo técnico, confiamos a ciegas en el proceso que están llevando, estamos a disposición y las decisiones las van a tomar ellos en base a lo que crean mejor para el equipo. Con Alexis no tenemos dudas", remarcó.

Apuntó igualmente que el enfrentamiento con los canadienses reviste una importancia clave "tanto para ellos como para nosotros. En base a eso creo que va a ser un gran duelo, donde nosotros vamos a intentar en todo momento imponer nuestro juego".

"En el frente de ataque tenemos un gran potencial, no han salido los goles en estos partidos de copa, pero seguimos preparándonos, trabajando y buscando la fórmula para ser más eficaces, más determinantes", subrayó.

Comentó que "no podría decir que no nos estamos preparando para buscar el gol. Tenemos las condiciones, nos preparamos, trabajamos para eso, porque tenemos con qué; los partidos preparatorios lo hemos demostrado, hemos hecho gran cantidad de goles y si bien los goles no han salido, tenemos la convicción, sabemos la calidad de jugadores que tenemos que en cualquier momento van a aparecer, sabemos que para clasificar es necesario ganar el partido y para ganar el partido vamos a ir en búsqueda de esos goles que estamos necesitando", completó.