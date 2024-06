Víctor Dávila y duelo ante Perú: Todos sabemos lo que es jugar un clásico

El delantero de la selección chilena Víctor Dávila se refirió al estreno de la Roja en la Copa América de Estados Unidos 2024 ante Perú, y realzó el duelo ante el elenco incásico por tratarse de un "clásico".

"Todos sabemos lo que significa jugar un partido con Perú, todos sabemos lo que es jugar un clásico. La Copa América es importante y sabemos la responsabilidad que hay en este primer partido", dijo Dávila en Dallas, donde el equipo nacional aguarda el duelo a disputarse este viernes 19 a las 20:00 horas.

El futbolista de la Roja dijo que el equipo ha trabajado bien de cara al estreno: "Estamos contentos de las cosas en que hemos trabajado. En lo personal me he sentido bien y será decisión del técnico donde me toque empezar", expresó.

El jugador de CSKA Moscú expresó su satisfacción por ser parte de un torneo internacional con la camiseta de la Roja.

"Cuando uno entra a la selección de sparring, el sueño es llegar a la adulta, poder ser un jugador importante dentro del plantel, sobre todo aportando y estando en cada nómina y poder jugar una Copa América es un sueño", expresó.