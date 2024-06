Vidal responsabilizó a Gareca por su ausencia de Copa América

El jugador de Colo Colo Arturo Vidal afirmó que su ausencia de la selección chilena para la Copa América no pasa por razones futbolísticas, sino que es netamente una determinación del DT Ricardo Gareca que lo dejó triste y "con rabia".

"Da tristeza y rabia no estar, porque no es algo futbolístico, sino que es una decisión del entrenador, que tiene todo su derecho a elegir a los jugadores. Claramente me hubiese gustado estar, estoy en el mejor equipo de Chile, uno de los 16 mejores de Sudamérica", dijo en conferencia de prensa.

"Queda la espina, pero así es el fútbol, estas cosas las tomo como reto, vienen partidos de Clasificatorias que son muy difíciles y hay que llevar a Chile al Mundial, espero prepararme de la mejor forma, jugar mejor que la primera parte y pelear las copas con Colo Colo, eso me va a volver a llevar a la selección", afirmó.

También comentó que "me hubiese encantado estar. No me tocó esta vez, pero hay que apoyar de afuera, ojalá a la selección le vaya bien por el bien del fútbol chileno. Ojalá debuten con un triunfo, si Dios quiere".