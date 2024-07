Tras el triunfo de Colombia contra Uruguay este miércoles, que selló el paso de los cafetaleros a la final de la Copa América, se registró un tenso cruce entre Luis Suárez y Miguel Ángel Borja, quienes tuvieron que ser separados por sus propios compañeros.

El incidente se registró previo al altercado se hubo en el círculo central entre ambas selecciones y la bochornosa pelea de jugadores de Uruguay con hinchas colombianos en las tribunas.

