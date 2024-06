[VIDEO] ¿Era penal? La falta que reclamó Canadá ante Argentina en la Copa América

La selección de Canadá reclamó con todo una falta contra Jacob Shaffelburg en el área y pidió penal contra Argentina en el duelo inaugural de la Copa América, pero el VAR resolvió la polémica.

En el minuto 70, Shaffelburg fue derribado por Lisandro Martínez y cayó en el área, por lo que todos los canadienses pidieron penal al árbitro Jesús Valenzuela.

El venezolano esperó el chequeo del VAR y desde la cabina le avisaron que no hubo penal, ya que la acción ocurrió fuera del área.

#Shaffelburg goes DOWN in the BOX but NO PENALTY given. ❌️#Argentina 🇦🇷 #CopaAmérica #Canada 🇨🇦 #CopaAmérica2024 pic.twitter.com/eemRqKVp0N