[VIDEO] Julián Alvarez marcó el primer gol de la Copa América 2024

El delantero Julián Alvarez marcó el primer gol de la Copa América 2024, en el duelo inaugural entre Argentina y Canadá en el Mercedez-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

En el minuto 48, Lionel Messi metió un gran pase filtrado al área para Alexis Mac Allister, quien se la alcanzó a ceder a Alvarez mientras sufría una durísima barrida del arquero Maxime Crepeau.

La "Araña", sin marca, remató con la diestra y desató la alegría albiceleste con el 1-0, celebrando con Mac Allister, adolorido por la fuerte barrida, que no fue sancionada por el árbitro Jesús Valenzuela.

Revisa el gol de Alvarez:

The first goal of the 2024 Copa America goes to Julian Alvarez 🕷️



Great ball from Messi and effort from Mac Alister. pic.twitter.com/KSCUibblmQ