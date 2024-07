[VIDEO] Shakira cantó en show al estilo Super Bowl en entretiempo en la final de la Copa América

La cantante colombiana Shakira deslumbró a miles de hinchas en el Hard Rock Stadium de Miami y protagonizó con sus éxitos un inédito show de mediotiempo de 25 minutos, al estilo Super Bowl, en la final de la Copa América 2024 entre Colombia y Argentina.

Desde que apareció y empezó a sonar la música, Shakira fue ovacionada y tuvo una presentación de siete minutos, con canciones como "Hips Don't Lie", "Te Felicito" y "Puntería", el himno oficial de esta Copa América y que ha sonado por todos los estadios del torneo durante el último mes.

"¿Donde están los colombianos? ¿Y los argentinos? Qué noche, Dios mío...", dijo la oriunda de Barranquilla sobre el escenario.

Debido a su presentación, finalmente el entretiempo de la definición entre Argentina y Colombia tuvo una duración de 26 minutos.

