[VIDEOS] Desórdenes causaron desmayos y heridos en la previa de la final de Copa América

Los incidentes en los accesos de Hard Rock Stadium de Miami antes de la final de la Copa América comprometió la salud de miles de hinchas, que fueron afectadas por la avalancha que buscaba entrar al recinto.

Reporteros y cámaras de diversos medios internacionales captaron diversos testimonios que dieron cuenta de la gravedad de los hechos, con personas descompensadas, desmayadas y heridas.

Los alegatos de los seguidores apuntaron a gente que "se estaba muriendo" y el nulo manejo de la organización.

- Los incidentes en Miami:

A look inside the situation at Hard Rock Stadium on the Suite Level.



Expected kickoff is still set for 8:45pm ET. pic.twitter.com/o95chh9pGq