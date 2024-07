Preocupación en Argentina: El duro golpe que sufrió Lionel Messi en la final ante Colombia

Lionel Messi, capitán de Argentina, desató gran preocupación en la selección albiceleste al sufrir un duro golpe en el primer tiempo de la final contra Colombia en la Copa América 2024 en Miami.

En el minuto 35, Messi intentó una jugada ofensiva en el área colombiana y se dobló el tobillo derecho tras ser impactado por el defensa Santiago Arias, quien se lo llevó con una barrida fuera de la cancha.

Messi quedó bastante adolorido y tuvo que ser atendido de inmediato, lo que provocó que el delantero Lautaro Martínez empezara con el calentamiento para un eventual ingreso. Sin embargo, el capitán trasandino volvió a la cancha y pudo terminar el primer tiempo, aunque se le vio afectado camino al camarín para el descanso, que durará 10 minutos más de lo normal para el show de entretiempo de Shakira.

Revisa el golpe que sufrió Messi:

Another look at the play that caused Messi to go down ⬇️ pic.twitter.com/K9S0TZ7F0S