Massú explicó la ausencia de Garin: Me comentó que estaba al 70 por ciento

El capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, mostró su desazón por la derrota por 3-0 ante Alemania, y contó detalles de la baja de Cristian Garin, quien se perdió el duelo ante los germanos por problemas físicos.

"Ayer creo que fue un día muy largo donde se perdieron partidos 7-6 en el tercero y creo que tenísticamente fue un día donde se rindió, pero faltaron detalles para ganar. Dentro de todo fue un día de mucha lucha, donde se nos escaparon momentos importantes, y fue un día triste porque se pierde, pero también entiendo que se rindió", partió diciendo el viñamarino.

"Ayer terminamos tarde, no hubo muchas horas de recuperación, y en la cena anuncié el equipo de hoy con Cristian y Alejandro, pero hoy en la mañana cuando nos tocó preparar la venida al club, Cristián avisó al cuerpo médico que tenía una dolencia en la zona cervical del cuello, y ahí tuvimos que preparar a Tomás para que estuviera atento", comentó.

"Los partidos son a las 11 de la mañana (hora china), y después de eso no la puedes cambiar, y en una conversación con Cristian en el calentamiento me comentó que estaba al 70 por ciento, y que no estaba listo para jugar, y eso afecta a un deportista, por lo que tuve que tomar esa decisión", añadió.

Massú también tuvo palabras para Nicolás Jarry, quien se sigue recuperando de sus problemas de salud.

"Siempre estoy en comunicación con todos entrenadores. Sabía de la recuperación de Nicolás, tuve la oportunidad de estar con él en París, y lo vi en el US Open, así es que siempre escuchando lo que está pasando y en el fondo va en ascenso, va mejorando. He tenido una comunicación clara con él, y hasta hoy no se siente preparado para jugar", expresó.

"Es importante que vaya mejorando primero por él, por la persona, y esta semana estando con el equipo, con la buena onda que hay, compartir con gente que le expresa su cariño, ha sido buena. Además, ha mostrado el compromiso de estar con el equipo, pero hasta el día de hoy no estaba preparado", añadió.

Con la eliminación prácticamente sellada y solo a la espera de un milagro, Massú se refirió al duelo del domingo ante Eslovaquia.

"Queremos ganar a Eslovaquia, representar bien a Chile y siempre pensando en más allá. Es importante ganar, porque está el ranking ITF y eso nos permite ser sembrado, y mi idea es entrar con el mejor equipo posible, porque queremos ganar", dijo.