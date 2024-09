Almirón: Pasar a las semifinales tiene que ser con algo épico, hacer algo extraordinario

Jorge Almirón, entrenador de Colo Colo, entregó sus apreciaciones tras el empate 1-1 con River Plate en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con una gran mirada al rendimiento de su escuadra, aunque apuntó que deben hacer "algo épico" para meterse en la ronda de los cuatro mejores.

"El partido inició como creía que se iba a dar. Nosotros veníamos sin jugar y uno intenta sacar ventaja de local. Entramos acelerados y nerviosos, imprecisos los primeros 15 o 20 minutos", repasó en conferencia de prensa.

"Como jugamos mano a mano todo el partido, en las pérdidas ellos generaron alguna corrida, pero lo controlamos bien. Después, fue todo nuestro. Es muy difícil dominar a un rival tanto tiempo, tuvimos buenos momentos y situaciones de gol. Si alguien merecía ganar, éramos nosotros. Conforme con el partido, no era fácil", sumó.

"El partido fue bueno, bastante intenso. A recuperarnos y esperar la vuelta. Tenemos una semana completa para recuperarnos y esperamos llegar bien", continuó.

"Fue un partido espectacular, no esperaba menos. Creo que la gente vio un buen partido, típico de cuartos de final contra un gran rival; muy apretado con mucha fricción y de correr mucho", dijo.

Respecto a Arturo Vidal, Almirón dijo: "Hace mucho tiempo que no jugaba. Conociéndolo, sabía que iba a rendi. Tiene un extra y decide bien. Para el equipo era importante, metió el pase de gol. En el segundo tiempo el equipo se tranquilizó, porque estábamos muy acelerados".

El arbitraje y la revancha

El DT albo también tuvo palabras al referato del brasileño Raphael Claus: "Hubo fallos que son determinantes. Una plancha (de Borja) y una expulsión por ahí claras que no las revisó el VAR, después la expulsión de Falcón... Es un empujón normal. El árbitro podría haber manejado de otra manera. Es parte del fútbol, pero la consigna fue esa, actuar de la manera más fácil y expulsar a los dos. Se quitó el problema de encima".

"Al equipo le costó en general. Fallamos pases en los primeros minutos, pero nos acomodamos e hicimos un muy buen partido. Jugamos contra un gran rival y dominarlo por momentos me deja con tranquilidad, muy seguro para la vuelta", analizó.

De cara a la vuelta, Almirón dijo: "Esperemos que no sea nada raro, que el árbitro sea imparcial y que gane el mejor. Me siento orgulloso del equipo y estamos vivos. Que el arbitraje sea imparcial y no influya como fue hoy, con la expulsión (de Falcón) y la no expulsión (de Borja). Creo que fue bastante claro, pero estamos bien"

"Va a ser difícil, porque van a ser locales y se siente la presión, pero el equipo tiene partidos buenos de visitantes. Intentaremos ser nosotros e ir a jugar allá. La intensidad la tenemos que manejar de la misma manera, con personalidad. Pasar a las semifinales tiene que ser con algo épico, y para eso tenemos que hacer algo extraordinario", añadió.

"Tenemos buen equipo y gente con personalidad. Ellos (River) tienen un compromiso importante (contra Boca Juniors) y nosotros tenemos una semana para recuperarnos y llegar bien; esperamos que ellos sufran el clásico", indicó.

La revancha se jugará el martes 24 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Monumental de Buenos Aires.