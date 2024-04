Almirón y el duelo con Fluminense: Es diferente como visita, tendremos que estar a la altura

Jorge Almirón, entrenador de Colo Colo, palpitó lo que será el partido contra Fluminense en el Maracaná por la segunda fecha de la Copa Libertadores, con un análisis del contrincante y también una mirada del desempeño albo en la competencia local.

En confrencia de prensa desde Río de Janeiro, el DT albo destacó el amplio plantel y variantes del rival: "Tienen 45 jugadores, si no está Cano, estará otro. Tienen 15 centrales, 15 volantes y mucha jerarquía".

En comparación con la final que perdió ante el "Flu" dirigiendo a Boca, Almirón resaltó que el cuadro carioca "no ha cambiado el plantel prácticamente. Juegue quien juegue, tienen el estilo bien definido. Iremos paso a paso. No jugaron el fin de semana, vienen descansados".

"El análisis es totalmente diferente con Cerro Porteño, de local, a este de visitante; los jugadores, la manera de jugar, la filosofía. Nosotros individualmente tendremos que estar a la altura", repasó el estratega.

"Estamos enfocados. El escenario es motivante para todos los que jueguen, cualquier querría estar en este partido. Este es otro escenario, otro rival, y otra manera de jugar", continuó.

Además, aprovechó de hablar sobre la derrota con equipo alternativo ante Ñublense, pues no se presentó ante la prensa en Chillán debido al apretado itinerario del equipo para trasladarse a Brasil.

"Si ponía al mismo equipo, fisiológicamente no da para que en tan poco tiempo jueguen los mismos", indicó, junto con señalar que "en algún momento intentamos cambiar el horario y el día, para que pudiera jugar el mismo equipo, pero no nos dejaron por reglamento".

"Hay cosas para mejorar, hicimos un partido correcto, pero el resultado fue más abultado que el trámite del juego. Estaba convencido de que podíamos ganar, pero no pierdo la confianza en ellos por haber perdido. No me arrepiento (de la rotación), simplemente no se dieron las cosas como la pensábamos", agregó.

Colo Colo se medirá con Fluminense este martes 9 de abril desde las 20:00 horas de Chile (00:00 GMT)