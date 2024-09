Falcón y entradas ante River: Se agotaron, eso habla de lo grande que es Colo Colo

El defensor de Colo Colo Maximiliano Falcón celebró la rapidez con que se agotaron las entradas para el duelo de ida de cuartos de final de Copa Libertadores ante River Plate y manifestó que en el plantel se encuentran con altas expectativas de cara a la serie.

"Eso es Colo Colo, gente me para en la calle y me dice que trabaja y vive para Colo Colo. Uno se emociona al escuchar esas cosas, y aunque uno no ve otras realidades... pero entiendo que se agotaron en seguida las entradas", declaró.

"Eso significa que más allá de los precios, el hincha colocolino sobrepasa todo, sacan de donde no tienen para ver al club, es un partido súper importante, pero si hay 100.000 personas en una fila para comprar y ya se terminaron, eso habla de lo grande eque es el club, de la cantidad de hinchas que hay en Chile", siguió.

"Estamos contentos por jugar con el estadio lleno, trataremos de dejar la vida por la gente que quiere esta camiseta", complementó Falcón, que además apuntó que el equipo se encuentra más "maduro" para enfrentar el torneo internacional.

"River es uno de los equipos más fuertes a nivel internacional. Es un equipo grande que no le puedes dejar espacios, pero tenemos nuestas armas y no se la vamos a dejar fácil, creo que va ser una gran llave", anticipó.

El futbolista "albo" también comentó que la suspensión del partido ante U. Católica: "Nosotros no pedimos suspender el partido ni mucho menos. Estábamos conscientes que si estás en los dos torneos toca jugar cada dos o tres días, para nosotros viene bien descansar y para mejorar algunas cosas en que estamos al debe", expresó.

Avisó que su renovación en el cuadro "popular" está "bastante avanzada", porque está cómodo en el club, donde "nos brindan un amor increíble, todo ese núcleo, lo que engloba Colo Colo, me ha llenado mucho el corazón igual que a mi familia, así que estamos bastante avanzados".