Vargas se despidió de Atlético Mineiro tras final de la Libertadores con mensaje a sus críticos

El delantero nacional Eduardo Vargas reaccionó en sus redes sociales un día después de la caída de Atlético Mineiro ante Botafogo en la final de la Copa Libertadores, en que fue protagonista con un gol y dos ocasiones erradas.

"Hoy está siendo un día difícil. No es fácil ver cómo nuestro sueño desapareció ante nuestros ojos", escribió en su perfil oficial de Instagram.

El atacante chileno apuntó además que "muchas veces es difícil entender la voluntad de Dios, pero es Él quien sabe todas las cosas y seguiré temiéndole".

"Lamentablemente no conseguimos la victoria, pero sepan que di lo mejor de mí y dejé todo lo que tenía en esa cancha. Miré, corrí, luché y, lamentablemente, no tuvimos suerte", expuso.

Añadió: "Aprovecho este mensaje para expresar mi agradecimiento a Clube Atlético Mineiro por estos años aquí", dando a entender que se acabó su ciclo en el "Galo".

"A quienes siempre me han apoyado, muchas gracias. Y a los que me criticaron mucho y siempre me consideraron un villano, ustedes me hicieron más fuerte y me ayudaron a encontrar a Dios", finalizó.