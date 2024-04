Sanguinetti por empate con The Strongest: Hubo un solo equipo que intentó ganar

El técnico de Huachipato, Javier Sanguinetti, lamentó la igualdad 0-0 con The Strongest en la tercera fecha del Grupo C en Copa Libertadores, pues consideró que su escuadra fue dominadora del partido y solo faltó fineza en la última puntada.

"No hay demasiado para hablar. Parece que hubo un solo equipo en el campo que intentó ganar el partido, que tuvo 10, 12, 14 ocasiones para ganar. Parece que son de esos partidos en los que puedes jugar toda la noche y no vas a convertir. Me quedo con el esfuerzo, la convicción y entrega con que jugaron. Uno no puede más que agradecerles y estar tranquilos. Hicimos todo para ganar el partido", declaró tras el compromiso.

"Esto es fútbol. A veces tiene no todo tiene explicación. A lo mejor no tuvimos esa fineza o tranquilidad para el último toque. A veces pasa", apuntó.

En ese escenario complementó señalando que "sería un mentiroso si digo que estoy contento, porque estoy recaliente, pero uno analiza otras cosas, como se jugó y como lo hicieron ellos. Intentaron todo para ganar. Esto es fútbol y no hay mucho para seguir explicando".

Pese al empate, Huachipato quedó como absoluto líder de su serie, con 5 unidades.