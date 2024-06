Inglaterra avanzó en la Eurocopa gracias al triunfo de España

La selección de Inglaterra sacó réditos de la victoria 1-0 que alcanzó España en su partido contra Albania, por la última fecha del Grupo B de la Eurocopa, y aseguró presencia, al menos, como mejor tercero en octavos de final.

El equipo que dirige Gareth Southgate, que marcha en el primer lugar del Grupo C con un triunfo y un empate, aseguró presencia en la próxima fase sea cual sea el resultado del miércoles ante Eslovenia.

El conjunto británico venció 1-0 a Serbia en el primer duelo y luego empató 1-1 con Dinamarca.

