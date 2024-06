Maatsen reemplazó a Frenkie de Jong en la convocatoria de Países Bajos

Ian Maatsen, jugador de Borussia Dortmund cedido por Chelsea, fue convocado por Ronald Koeman, técnico de la selección de Países Bajos, para reemplazar al de FC Barcelona Frenkie de Jong, que no podrá disputar la Eurocopa de Alemania 2024 al no estar completamente recuperado de sus problemas de tobillo.

Maatsen entró en la primera preselección, pero finalmente no fue incluido en la lista de 26 pese a ser uno de los mejores jugadores del Dortmund en la última Liga de Campeones, en la que disputó la final de Wembley ante Real Madrid.

De hecho, el lateral zurdo neerlandés, que se encontraba estos días de vacaciones en las islas griegas junto a su pareja, fue incluido en el once ideal de la temporada del máximo torneo continental por el comité de observadores de la UEFA.

Ahora entra en el equipo ante los problemas de De Jong, que no ha podido jugar desde abril. "Aunque inicialmente se esperaba que estuviera listo para jugar durante la fase de grupos un examen programado ayer y hoy mostró que el tobillo aún no es lo suficientemente resistente, por lo que debido a que su recuperación llevará más tiempo se decidió que Frenkie de Jong no jugará la Eurocopa", señaló la Federación Neerlandesa de Fútbol, que no precisa si se sustituirá también al otro lesionado, Teun Koopmeiners.

La selección de Países Bajos, que goleó el lunes a Islandia por 4-0 en su último amistoso, debutará en la Eurocopa este domingo en Hamburgo ante Polonia, cuyo técnico, Michal Probierz, también tuvo que reemplazar por precaución en el partido ante Turquía a Robert Lewandowski e incluso también se retiró con molestias Karol Swiderski tras marcar el primer tanto del partido.