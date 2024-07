Nagelsmann protestó por la mano de Cucurella: No entiendo la decisión del árbitro

Julian Nagelsmann, seleccionador alemán, protestó la mano de Marc Cucurella que el árbitro no señaló como penal en la prórroga de los cuartos de final de la Eurocopa 2024 que acabaron con victoria española por 2-1, al no encontrar explicación en la decisión arbitral porque el disparo de Jamal Musiala iba a pueerta.

"Lo primero es felicitar a España. No empezamos bien el partido, imprecisos y haciendo muchas faltas. Reaccionamos bien en la segunda mitad y tuvimos muchas ocasiones. Solo nosotros quisimos ganar. Merecimos más, pero no defendimos bien la jugada del segundo gol", declaró en rueda de prensa.

Su enfado aumentó cuando fue preguntado por la posible mano.

"No entiendo por qué no se tiene en cuenta lo que ocurre con el balón. Si Musiala manda el balón al centro de Stuttgart y Cucurella lo roza con la mano, no diría absolutamente nadam pero el disparo iba a puerta. Tenemos mucha inteligencia artificial y no la aprovechamos. Ese balón iba a portería y creo que hubiese ido dentro, de ahí que no entienda la decisión del árbitro", comentó.

Aunque no le echa la culpa al árbitro ni a Cucurella, sino al reglamento: "No siento que me hayan engañado. Al final existe un reglamento y no creo que lo haya hecho a propósito. Lo que me gustaría es que el reglamento fuera más práctico. Son milésimas de segundos y has de decidir si fue un movimiento natural o no. El reglamento debería ser más simple. Creo que si un balón va a portería y choca en una mano debería ser penal".

La despedida de Toni Kroos

Y terminó ensalzando a Toni Kroos, en el que fue su último partido como profesional.

"Todo lo que diga de Toni será poco. A la vista están los éxitos y los títulos, algo que puede que no llegue a igualar nadie en Alemania. Toni es único a la hora de dirigirse al equipo, de no sentirse especial, algo a la que doy mucha más importancia que a seis Champions, que es increíble", sentenció.