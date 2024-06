"No Scotland, No Party": El grito de guerra de los fanáticos de Escocia se tomó Munich

Ante la aparente pasividad de la afición alemana, necesitada de resultados para conectarse a su Eurocopa e incluso confundida por la diversidad de su selección , son los hinchas escoceses quienes se han puesto manos a la obra para colorear Múnich, la ciudad que acoge el partido inaugural y que ha sido invadida por el "Ejército del tartán".

Así es como se conoce a los aficionados de Escocia. El nombre hace referencia a las faldas con estampado de tartán que lucen casi todos sus seguidores y que desde hace dos jornadas han ido poblando casi todas las calles, plazas y cervecerías de la ciudad bávara.

Son los claros animadores de una ciudad aparentemente dormida que seguramente despierte cuando eche a rodar el balón en el Allianz Arena y que a horas del comienzo de la Eurocopa ha sido completamente eclipsada por los escoceses.

Han llegado a miles. Muchos seguramente no podrán entrar en el Estadio de Bayern Múnich para ver el partido. Pero se divierten por la ciudad. Beben cerveza, mucha, y por ahora se divierten pacíficamente e irradiando simpatía.

"No Scotland, no party!" (sin Escocia, no hay fiesta) es su grito de guerra viral y las terrazas de Marienplatz son su centro de operaciones.