Policía de Hamburgo le disparó a un sujeto que amenazó con picota a hinchas en la Euro 2024

La Policía de Hamburgo se vio obligada a controlar con disparos a un hombre armado cerca de la "fan zone" para los fanáticos de Países Bajos dispuesta con motivo de la Eurocopa que se celebra en Alemania.

El agresivo sujeto causó desórdenes y amenazó a algunos seguidores armado con una picota de mano y una bomba molotov. Tras un infructuoso uso del gas pimienta, los oficiales utilizaron sus armas de servicio, hiriendo al hombre en una pierna.

"En estos momentos hay una importante operación policial en St. Pauli. Según las primeras informaciones una persona amenazó a los agentes de policía con un pico y un artefacto incendiario", relató la Policía en un comunicado.

Dada la actitud amenazante del sujeto, "los agentes hicieron uso de sus armas de fuego", por lo que el "atacante resultó herido y actualmente recibe tratamiento médico", según la información compartida por la Policía en esa red social.

De acuerdo a relatos locales, el hombre salió de un restaurante de comida rápida antes de lanzar sus amenazas a los seguidores que transitaban rumbo al partido entre Polonia y Países Bajos, que inició sin modificaciones.

Euro 2024: Man shot by Hamburg police after axe attack. Just before Poland-Netherlands match. The man is injured and hospitalised. pic.twitter.com/9z4c7OPWWU